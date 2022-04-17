استقبل آل عطاس وآل عنقاوي، التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء، في وفاة فاطمة عقيل عبدالرحمن عطاس، التي وافتها المنية أمس (السبت)، وصلي عليها بالمسجد الحرام، ودفنت في مقابر المعلاة بمكة المكرمة. والفقيدة والدة كل من؛ جيهان زوجة الكاتب بالصحيفة المستشار أسامة سعد يماني، وعبير، والدكتورة رحاب فؤاد عنقاوي. وشقيقة كل من؛ أمين وعبدالله عقيل عطاس (رحمهما الله).واليوم (الإثنين) ثاني أيام العزاء في منزل ابنتها جيهان، بحي الحمراء، الروابي الخضر، في جدة.