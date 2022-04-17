نال الباحث محمد بن عبدالله الطريفي البقمي، درجة الدكتوراه في تخصّص إدارة «التعليم العالي» بتقدير «ممتاز»، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة أم القرى.وكانت الأطروحة العلمية بعنوان «التحول نحو الجامعات الابتكارية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للجامعات السعودية». وتعد الأطروحة الأولى من نوعها عربياً التي ناقشت موضوع التحول نحو الجامعات الابتكارية.