انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فاطمة علي المرواني، وصلي عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفنت في مقابر المعلاة. والفقيدة والدة الكاتب عابد، وإبراهيم، وهاشم. وجدة محرر النشر الإلكتروني أيمن، وهاشم.ويتقبل العزاء بمنزل ابنها عابد في حي الحرمين، بجوار مسجد الرامي، في جدة."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنالله وإناإليه راجعون.