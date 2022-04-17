أولم الدكتور علي بن حسن ناقور، مائدة إفطار في إحدى قاعات جدة، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال المال والأعمال والإعلاميين.وتجاذب الحضور الأحاديث الودية حول العديد من شؤون الحياة خلال الشهر الكريم، مع تركيزهم على أهمية تنظيم أوقات رمضان والتواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء، في حين تطرق حسن ناقور إلى الحديث عن الرياضة واهتمام الشباب بإقامة الدوريات الرمضانية التي تعود عليهم بالنفع.