انتقلت إلى رحمة الله، فاطمة عقيل عبدالرحمن عطاس، وصلي عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة. والفقيدة والدة كل من: جيهان زوجة الكاتب بالصحيفة المستشار أسامة سعد يماني، وعبير، والدكتورة رحاب فؤاد عنقاوي. وشقيقة كل من: أمين وعبدالله عقيل عطاس (رحمهما الله).ويتقبل العزاء في منزل ابنتها جيهان في حي الحمراء شارع الروابي الخضر.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.