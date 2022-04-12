أكد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة في الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أن حملة «مشينا» نجحت، بدليل الاعداد المشاركة في الحملة على مدار الأيام الماضية والإقبال الكبير على المعارض المصاحبة.

وقال في حديثه لـ«عكاظ» خلال ختام فعاليات حملة «مشينا»: سررت بما سمعت من المسؤولين عن الحملة من مشاركات أطياف المجتمع في محافظة الطائف من الجنسين ومدى مشاركتهم في المشي وكذلك الإقبال على المعارض المشاركة بهدف التوعية.

وأضاف بابعير ان تنفيذ الحملة في رمضان لضمان الاستفادة منها من قبل المجتمع من الجنسين. واختتمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة «مشينا» بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية المشي والنشاط البدني لجميع أفراد المجتمع، حيث شهدت الحملة أكثر من 35 ألف زائر وأكثر من 85 مشاركا في الدورات المقامة ومشاركة أكثر من 1000 مشترك في رياضة المشي بمسافة ٣ كيلومترات في منتزه الردف. وصاحب الحملة 13 معرضا بين تثقيفي وعلاج طبيعي وتغذية علاجية، إضافة لأقسام الأسنان والعيون وطب الأسرة والإسعافات والسمنة، واستفاد عدد كبير من الزوار من الاستشارات المختلفة، كما شارك الأهالي في المسرح والفعاليات المقامة.

وفي ختام الفعالية كرم اللواء ياسر بابعير الجهات الحكومية والخاصة والمشاركين في نجاح الفعالية التي أشاد بها الجميع، مطالبين باستمرارها في السنوات القادمة بعد أن حققت مكاسب مهمة.