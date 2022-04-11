شيع اعلاميو مكة المكرمة وأقارب وذوو الزميل تركي السويهري الفقيد بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع شرق العاصمة المقدسة، وذلك بعد أن تمت الصلاة عليه في المسجد الحرام عقب صلاة العشاء اليوم (الإثنين).

وتوفي الفقيد السويهري عقب إصابته بوعكة صحية خلال الأيام الماضية مما تطلب تنويمه في مستشفى النور التخصصي قبل أن تعلن وفاته ظهر اليوم.

وشغل الفقيد منصب رئيس مجلس إدارة جمعية وادي نخلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعرف عنه حبه للعمل الخيري والتطوعي. كما سبق للفقيد أن عمل محررا صحفيا بجريدة عكاظ ثم انتقل بعدها لصحيفة الرياض.

من جهتهم نعى عدد من الإعلاميين بالعاصمة المقدسة الفقيد السويهري، مشيرين إلى أن وفاته كانت صدمه للجميع نظرًا لما يتمتع به الراحل من حسن الخلق والتعامل مع الجميع بكل محبة وتقدير، علاوة على حرصه على التواصل مع الجميع في مناسباتهم.