انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل تركي بن محسن السويهري رئيس مجلس إدارة جمعية وادي نخلة بعد تعرضه لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وتوفي ظهر اليوم (الإثنين).

وسبق للزميل السويهري العمل محررا صحفيا متعاونا في صحيفة «عكاظ»، ومن ثم انتقل بعدها لصحيفة الرياض، وستتم الصلاة على الفقيد عقب صلاة عشاء اليوم (الإثنين) على أن يدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.