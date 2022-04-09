كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن جلوي الدكتور سعد مرزوق بارضوان من منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على مبادرته بعنوان إنارة العقول في مجال الأبحاث الطبية فريق تحسين جودة الحياة، التي فاز فيها بالمركز الثالث.وذلك في حفلة تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع بنسختها الخامسة 1443. وتأتي هذه الجائزة ضمن الجوائز العديدة التي حصل عليها المستشفى، وتعتبر الجائزة محصلة لدعم الصرح الطبي الكبير.