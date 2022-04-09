أقام سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإسبانية مدريد عزام بن عبدالكريم القين، مأدبة إفطار رمضانية بحضور رؤساء بعثات دول عربية وإسلامية لدى مملكة إسبانيا، إضافة إلى مشاركة عدد من المسؤولين الإسبان.

وجرى خلال الإفطار تبادل الأحاديث الودية والتطرق لمبادرات المملكة الإنسانية والمجتمعية في شهر رمضان المبارك.

ونوه السفير القين بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من دعم سخي للإنسانية حول العالم، إضافة إلى دعم المبادرات الإغاثية والمجتمعية وخصوصا في شهر رمضان.