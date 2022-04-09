بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، انتجت قناة اقرأ الفضائية برنامج «علماء المستقبل» الذي يستضيف موهوبين وموهوبات بلقاءات خاصة ومنوعة تبحر بها مع ابداعاتهم وابتكاراتهم وطموحاتهم وفكرهم المستنير.

الجدير بالذكر انهم يمثلون المملكة في المحافل والمؤتمرات الدولية.

قصص موهوبين صغار هم علماء المستقبل في المملكة العربية السعودية اكتشفتهم «موهبة» وقدمتهم للعالم لكي يستفيدوا من تجاربهم المحفزة للإبداع في شتى المجالات.

برنامج «علماء المستقبل» يبث في الساعة 5:50 مساء، ويعاد 22:30 مساءً، و2:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة اقرأ الفضائية، وعلى منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي.