انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس مجلس أصدقاء كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الوحدة أجواد عبدالله الفاسي، الذي وافته المنية أمس (الأربعاء)، وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد زوج سميرة حامد دخيل، ووالد هتون زوجة الدكتور عبدالعزيز العويشق، وهوازن زوجة إبراهيم جمعة، والمحامي محمد.ويتقبل العزاء في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.