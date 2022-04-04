كرمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، تقديراً للجهود المبذولة المميزة منها لخدمة فئة غالية من الطلبة والطالبات، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية، حيث استقبل الدكتور أحمد بن محمد الزايدي مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، نبيل بن صديق جستنيه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ممثلاً عن الجمعية.

حضر التكريم علي بن حسين العامودي مساعد مدير عام التعليم لشؤون التعليم ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد سليمان الفيفي والمشرف على مكتب وفاء صفر بن عاطي المالكي.

يذكر أن للجمعية مركزا خيريا لغسيل الكلى يقوم بنحو 50 غسلة كلوية مجانية مع الأدوية لفقراء الحرم، ومركزا لتأهيل مرضى السمع والنطق، بخلاف الأنشطة الخيرية المتنوعة التي تخدم المحتاجين لها من فقراء الحرم.