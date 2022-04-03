انتقل إلى رحمة الله تعالى، رئيس المراسم الملكية سابقاً أحمد عبدالوهاب نائب الحرم، في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، وصلي عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة. والفقيد زوج علياء المحاسني، ووالد نورة زوجة هاني يماني، وسارة زوجة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان العضو المنتدب مازن التميمي.ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الحمراء في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.