استقبل آل نائب الحرم، وآل المحاسني، وآل يماني، وآل التميمي، التعازي والمواساة من الأمراء والوزراء والمسؤولين، في وفاة رئيس المراسم الملكية سابقاً أحمد عبدالوهاب نائب الحرم، الذي وافته المنية يوم (الجمعة) الماضي في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، وصلي عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.والفقيد زوج علياء المحاسني، ووالد نورة زوجة هاني يماني، وسارة زوجة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان العضو المنتدب مازن التميمي.يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء في منزل الفقيد بحي الحمراء في جدة.