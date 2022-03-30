انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبده أبوالحديد البرعي، شقيق المرحوم فؤاد البرعي، وابن عم كل من المرحوم حامد البرعي، والمرحوم فهمي البرعي، والمرحوم سعد البرعي، وعبدالمنعم البرعي.ووالد كل من ناصر البرعي، والدكتور كرم البرعي، وأحمد البرعي.وعم كل من إبراهيم حامد البرعي، وجمال سعد البرعي.وتشيع الجنازة غدا (الخميس) بمسجد الفردوس بالمقابر بمدينة اشمون، محافظة المنوفية.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم للدكتور كرم البرعي، وذوي الفقيد، وعائلة البرعي، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».