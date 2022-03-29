شارك 10 آلاف طفل من جميع أنحاء المملكة في مبادرة «بالمحبة نواجه التنمر» عن طريق تقديمهم رسومات إبداعية تعبّر عن «التنمّر» وما له من آثار سلبية في حياة الأطفال ودور الوعي المجتمعي في الحدّ من انتشاره.

وقامت المبادرة باختيار 14 فائزاً من بين الـ10 آلاف مشارك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتم خلال الحفل تسليط الضوء على إبداعاتهم وعرضها عن طريق إقامة عرضين فنيين مميزين سعياً لتشجيعهم وإيصال رسالتهم السامية إلى الحاضرين، بحضور شخصيات مجتمعية بارزة.

في هذا الشأن أوضحت المسؤولة عن مبادرة «بالمحبة نواجه التنمر» أسرار حريري أنه تم اختيار الفائزين من دارة صفية بن زقر تحت اشراف الفنانة التشكيلية صفية شخصياً، وتم خلالها مراعاة ما تحمله كل رسمة من الرسومات المقدمة من فن ومعنى، ومدى ملاءمتها لعمر الطفل الذي قام برسمها، مشيرةً الى أنهم مستمرون منذ عام 2019 في طرح موضوع «التنمّر» في البطولة في كل عام لكونهم لمسوا مدى التفاعل تجاه هذا الموضوع والأثر الكبير الذي تتركه الأنشطة التي يقدمونها للحد من انتشار هذا السلوك والقضاء عليه بين الأطفال، في ظل انتشاره بشكل ملحوظ بجميع أنواعه سواءً اللفظي أو الجسدي أو النفسي إضافة إلى التنمّر في وسائل التواصل الاجتماعي.