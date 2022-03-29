منحت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجمهورية إندونيسيا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الدكتوراه الفخرية في العلوم الشرعية أمس (الإثنين)، كأول شخصية إسلامية على مستوى العالم تتشرف الجامعة بمنحها، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً لجمهورية إندونيسيا.وعبرت مديرة جامعة شريف هداية الله بجاكرتا البروفيسور أماني لوبيس عن فخر واعتزاز الجامعة بصدور قرارها لمنح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتوراه الفخرية كأول شخصية إسلامية عربية عالمية تمنحه الجامعة نظير خدماته وأعماله ومجهوداته في خدمة الإسلام والمسلمين وإسهامه في نشر الخطاب الديني الوسطي المعتدل والتصدي للتطرف ونشر التسامح والحوار وعنايته بالمرأة وشؤونها، حيث شهدت الوزارة تمكين المرأة مواكبة لرؤية 2030.