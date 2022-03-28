بدأت الفرق التطوعية التابعة لجمعية البر بجدة، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تشجير المشاعر المقدسة بالتنسيق مع شركة "كدانة" التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمشاركة جامعة أم القرى، ومراكز الأحياء ممثلة بفريق "نغرسها" التطوعي وعدد من الفرق التطوعية.

وقد تم خلال المبادرة، التي يتم تنفيذها للمرة الأولى، غرس 1000 شتلة، كمرحلة أولى من عدة مراحل سيتم تنفيذها وفق جدول زمني بهدف تشجير المشاعر.

وتهدف المبادرة الى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي إلى المبادرة لتقديم الخدمات المجتمعية ذات الأثر المستدام ناهيك عن المساهمة في الإصحاح البيئي والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة رئيس نادي البر التطوعي أمين عام وقف الوالدين محمد سعيد أبو ملحة: هذه المبادرة تبرز دور القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تجسد الحرص على دعم العمل التطوعي بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي تفاعلا مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد بهدف الحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة أزمة المناخ والتصحر.

واقترح أبو ملحة أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في تخضير المشاعر المقدسة من خلال مبادرة يتم فيها تخصيص شتلة لكل حاج ومعتمر ليقوموا بغرسها في المشاعر المقدسة.