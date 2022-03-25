بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى آل الدباغ فقيدهم المغفور له بإذن الله زين العابدين بن كامل الدباغ، الذي وافته المنية عصر أمس (الخميس) وووري جثمانه في مقبرة الفيصلية بجدة.

والفقيد ابن كامل صالح الدباغ (رحمه الله) ونفسية طاهر الدباغ (رحمها الله)، وأخو كل من صباح كامل الدباغ (رحمها الله)، سكينة كامل الدباغ، محمد هاني كامل الدباغ، ياسر كامل الدباغ، وفاء كامل الدباغ، صالح كامل الدباغ.

ويُتقبل العزاء اليوم (الجمعة) في منزل الفقيد بحي الروضة (للرجال والسيدات)، ليوم واحد فقط، ولتقديم التعازي يمكن الاتصال بياسر كامل الدباغ على جوال رقم 0530647712.