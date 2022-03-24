دشن رئيس بلدية غميقه المهندس عبدالله بن شامي السيد، بالشراكة مع مركز غميقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث ولجنة التنمية بغميقة ومدرستي الأمير سلطان بغميقة وأبي الدرداء بالماء الحار وعدد من الفرق التطوعية اليوم بمتنزه الماء الحار مبادرة زراعة 500 شتلة وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا».

وأشار رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد إلى أن المبادرة تأتي امتداداً لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية.

وبيّن أنه تم زراعة 200 شتلة في مرحلتها الأولى من أصل 500 شجرة ستُزرَع في الشوارع والحدائق والميادين خلال الأيام القادمة.