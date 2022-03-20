أقام برنامج خدمة ضيوف الرحمن حفل استقبال وعشاء مساء اليوم (الأحد)، لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج في الدول الإسلامية، بحضور وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة والمستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد.

وأكد الربيعة خلال الحفل حرص القيادة على تسهيل خدمات ضيوف الرحمن ومنحهم الأهمية، بوضع خطط وبرنامج استراتيجي تحت مسمى ضيوف الرحمن.

كما تحدث الشيخ بن حميد قائلا إن البرنامج «يسهم في تطوير تقنيات الحج والعمرة، ويشرفني أن أكون في البرنامج مع اللجنة الشرعية في القضايا الدينية التي تخص مسائل الحج والعمرة لأجل تقديم الخدمات».