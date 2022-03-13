انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالرحمن مغاوي (25 عاماً)، بعد معاناته من الشلل الرباعي نتيجة حادثة مرورية أصيب خلالها في الحبل الشوكي، وذلك في قرية رجال بمحافظة رجال ألمع وهو في سن الـ15.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بعلاج الفقيد في وقت سابق في أفضل المراكز العالمية، فيما لم تثنه الإعاقة عن إكمال تعليمه، فحصل على المرحلتين المتوسطة والثانوية من غرفة العناية المركزة، رغم أنه لا يستطيع تحريك سوى عينيه. وكان الفقيد قد ذكر لـ«عكاظ» في مادة صحفية نُشرت الخميس 31 مايو 2018، أنه واصل دراسته بعد أن تعرض لحادثة مرورية، فقد بسببها التنفس الطبيعي، وتعرضت بعض أعضائه لنزيف داخلي، وكان وضعه الصحي حرجاً جداً، وتوقف قلبه 4 مرات، وتعافى وواصل دراسته من المستشفى، وتمكن من الحصول على شهادتي المتوسطة والثانوية، واعداً بمواصلة دراسته الجامعية للحصول على شهادة البكالوريوس. «عكاظ» تدعو بالرحمة والمغفرة للفقيد، وتتقدم بأحر التعازي لذويه.