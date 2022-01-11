انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن طيار أحمد محمد صائم الدهر، وصلي عليه ظهر اليوم (الثلاثاء) في مسجد الثنيان، ودفن في مقبرة أمنا حواء بجدة. والفقيد والد كل من: الكابتن عبدالقادر، والكابتن عمار، والكابتن خالد، ومحمد، وأريج، وأفنان. وشقيق العقيد حسين، والدكتور عبدالله، وحسن، وجبريل (رحمهما الله)، وعم الزميل مدير تحرير النشر الإلكتروني في «عكاظ» خالد صائم الدهر. ويتقبل العزاء غدا (الأربعاء) في منزل الفقيد في حي المرجان بجدة."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد،سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.