كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الأحد) في مكتبه بمقر ديوان الإمارة، المشاركين في أنشطة وفعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني.وأشاد أمير القصيم بما تحقق من مخرجات إيجابية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري، في جميع المجالات التي استهدفت شرائح المجتمع، وكان لها الأثر الكبير في إيصال أهداف البرنامج، مثمناً جهود جميع القائمين على برنامج تعزيز الأمن الفكري على دورهم الريادي في تنفيذ البرامج والفعاليات بتميز ونجاح.