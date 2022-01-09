كرّم أمير القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ عقلة الصقور السابق سليمان الفوزان، تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله السابقة بإمارة المنطقة.وثمن أمير القصيم الأدوار التي قام بها الفوزان طيلة عمله في إمارة المنطقة والمناصب التي تقلدها، مشيراً إلى أنه من الرجال المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم وقيادتهم، متمنيا له التوفيق والسداد.