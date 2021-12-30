انتقلت إلى رحمة الله تعالى فايقة بنت عبدالغني مالكي، وصلي عليها في المسجد الحرام ودفنت بمقبرة المعلاة.والفقيدة والدة مشرف مراكز صحة سجون جدة العميد صلاح منشاوي.ويتقبل العزاء يومي الخميس والجمعة في مكة المكرمة بحي الهجرة خلف جامع شهيد المحراب بمنزل عبدالعزيز بغدادي، والسبت في جدة بحي الروضة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.