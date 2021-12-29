كرم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة أمس الأول (الإثنين)، عددا من ضباط وأفراد الدفاع المدني؛ لدورهم في إنقاذ مواطن محتحز داخل مركبته في أحد أودية محافظة العقيق بشكل احترافي وسريع رغم الظروف الجوية الصعبة.وثمن الأمير حسام بن سعود المنجزات النوعية للدفاع المدني، متمنياً للمدير السابق اللواء محمد بن عبدالرحيم العاصمي السعادة عقب تقاعده، داعياً بالتوفيق للمدير المعين العميد هاني الزرقي.