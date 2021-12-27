غيّب الموت اليوم (الاثنين) الإعلامي والكاتب السعودي حسن الظاهري، إذ وافته المنية إثر معاناة مع المرض بدأت في القاهرة، وتم نقله بالإخلاء الطبي إلى جدة إلا أن القدر كان أسرع.

وكان الفقيد الظاهري قد شغل عدة مناصب، منها مدير تحرير صحيفة المدينة، ورئيس تحرير مجلة اقرأ، ومدير تحرير مجلة الحج والعمرة، وكان كاتب عمود في عدة صحف سعودية وعربية آخرها صحيفة المدينة.

وسيتم تلقي العزاء بالاتصال على نجله ممدوح على جوال رقم (0556377144)، وعايد شقيق الفقيد على الرقم (0566179089)، وبريك عم الفقيد على الرقم (0504640512).

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.