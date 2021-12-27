انتقل إلى رحمة الله تعالى ماجد أبوزيد، وسيصلى عليه صلاة الفجر (الاثنين)، في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد شقيق المحاسب الزميل عادل أبوزيد بالصحيفة.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن في حي المنار بجوار مسجد الأحمدي بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.