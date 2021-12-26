باستخدام أحدث أنواع الشرائح في العالم، والتي تستخدم لتثبيت الكسور نجح الأطباء في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في علاج كسر بالمفصل لمريض ثلاثيني تعرض لحادثة سقوط ادخل على إثرها لقسم الطوارئ. وأوضح طبيب العظام الدكتور محمد عبدالرحيم أن الحالة التي تعامل معها الأطباء شكلت تحديا كبيرا للجراحين كون الكسر التي تعرض له المريض تسبب في تفتت العظم داخل المفصل في الكاحل الأيمن، والذي تطلب التعامل مع الحالة بواسطة جهاز مثبت خارجي في البداية حال وصولها للطوارئ، ومن ثم تم إجراء جراحة لتثبيت كافة الكسور وإعادة مفصل الكاحل بشكل ممتاز بعد ثلاثة أسابيع. وقال الدكتور أحمد أسامه أن العملية تعتبر من أعقد العمليات في جراحة الكسور وتتطلب مهارة كبيرة وأدوات متطورة، حيث استمرت العملية أكثر من 5 ساعات تم خلالها استخدام ثلاثة مداخل جراحية وأربع شرائح معدنية مقفلة كما استخدم فيها ولله الحمد، أحدث أنواع الشرائح في العالم التي تستخدم في مثل هذه الكسور، والتي تساعد في إعادة الكسور والمفصل بشكل طبيعي لوضعه السابق مما يضمن الشفاء التام وعودة المريض إلى حياته الطبيعية.وقد تكون الفريق الطبي من الدكتور محمد عبدالرحيم والدكتور أحمد أسامة مصطفى الراجح وفني العمليات أسامة الثقفي، ومن والتخدير كل من الدكتورة حميدة جمال والدكتورة نهلة الديب, حيث يعتبر إجراء مثل هذه العمليات المعقدة نقلة بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى، وتعكس حقيقة العمل المقدم في إدارة المستشفى وقسم العمليات لخدمة المريض من خلال الكوادر الطبية الفنية المتميزة، الذي يصب في مصلحة المريض أولا وأخيرا.