انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس حسن محمد مظهر الذي وافته المنية أمس (الأربعاء) 18 جمادى الأولى الموافق 22 ديسمبر، وصُلي عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة الفجر اليوم (الخميس)، ودُفن في مقابر المعلاة.

والفقيد شقيق كل من المحامي أحمد محمد مظهر، السيدة خيرية محمد مظهر، وزوج السيدة نادية عبدالشكور بخش، ووالد كل من المهندس محمد حسن مظهر والمهندس مروان حسن مظهر.

وسيقام أول أيام العزاء اليوم (الخميس)، بمنزل الفقيد في جدة حي الروضة.

https://goo.gl/maps/g3WcSD1jga5Gwr6a9

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته،

إنا لله وإنا إليه راجعون.