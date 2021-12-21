عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي المنتخب حديثاً أولى اجتماعاته.



وفي بداية الاجتماع رحب الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود بالجميع مشيدا بدور الجمعية العمومية للمركز، وقال إننا نتطلع لمواصلة مسيرة العطاء التي انتهجها أعضاء المجالس السابقة، مقدما شكره وتقديره لكل الشخصيات التي قدمت وبذلت لقيام هذا المعلم البارز وفي مقدمتهم الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه- ونوه بالدور الرائد والتوجيهات السديدة والعطاء الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب اليد الطولى في قيام هذا الصرح العملاق، وقال إننا نعتز ونفخر بأن هذا المركز الذي يسعى لخدمة المجتمع وتنميته وتمكينة وجودة الحياة يحمل اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين. كما نوه الأمير سعود بما يجده المركز من اهتمام ودعم من لدن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وما يحظى به من عطاء من كل رجالات الدولة وقطاعاتها المختلفة ومن رجال الأعمال والأعيان وأهالي مدينة الرياض. منوها بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في دعم المركز والتكامل معه في حوكمة أعماله.

تلى ذلك استعراض جدول أعمال الاجتماع حيث تمت تزكية الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيسا لمجلس الإدارة، زيد بن سلطان الحسين نائبا للرئيس، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر مشرفا ماليا. والتالية اسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة:

المهندس أحمد بن عبدالله التويجري

محمد بن حمد الجميح

عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر

الدكتورة مي بنت ناصر المعمر

كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها اختيار اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة.