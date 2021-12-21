كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه، أمس (الإثنين)، رواد ورائدات الأعمال المتميزين ببرنامج التاجر الصغير للوعي المالي.وأشاد أمير القصيم ببرنامج التاجر الصغير للوعي المالي، وبفكرة المبادرة الهادفة إلى تشجيع النشء على الاستثمار وتدريبهم على تنمية مداخيلهم المادية، ومواكبة البرنامج للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 في رفع كفايات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي، مثمنًا دور المسؤولية المجتمعية لمصرف الراجحي لتعزيز ونشر مفهوم الذكاء المالي للنشء ليكونوا قادرين على صناعة مستقبلهم.