لمسات إنسانية تصنعها أيادي القيادة لأبناء الوطن، آخرها توجيه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز بنقل أطفال الإعلامي الراحل محمد بن غانم الشمري ووالدتهم ويوسف العنزي من مستشفى رفحاء إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض لإكمال علاجهم. الذين تعرضوا لحادثة مرورية في طريقهم إلى الرياض، توفي فيها محمد الشمري وابناه، ونقل البقية إلى مستشفى رفحاء للعلاج.من جهتهم، عبر أقارب الشمري والعنزي وزملاؤهم عن شكرهم وامتنانهم لوزير الحرس الوطني على هذه اللفتة الأبوية الحانية، مشيرين إلى أنها ليست مستغربة منه.