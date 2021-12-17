انتقل إلى جوار ربه اليوم (الجمعة) رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»، رجل الأعمال الفطيم، قائلاً: «رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.. وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ويُعد ماجد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشأ في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده وعمه في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.