الأمير تركي العبدالله الفيصل متوسطا آل حسنين وخوجة.
الأمير نواف بن محمد مع العريس وأحد الحضور.
الأمير سعود بن جلوي متوسطا زكي حسنين ويحيى خوجة.
العريس ووالده ووالد العروس وشقيقها ومحي الدين كامل وصالح عبدالله كامل في الحفل.
الأمير مشعل بن ماجد بين والد العروس وشقيقها والعريس ووالده.(تصوير: مديني عسيري)
احتفل زكي عبدالتواب حسنين بزواج ابنته الدكتورة رغد بالدكتور حمزة نجل سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة الدكتور يحيى محمد خوجة، وذلك في أحد فنادق جدة الكبرى. وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين والأقارب الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق في حياته القادمة.