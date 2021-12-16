احتفل زكي عبدالتواب حسنين بزواج ابنته الدكتورة رغد بالدكتور حمزة نجل سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة الدكتور يحيى محمد خوجة، وذلك في أحد فنادق جدة الكبرى. وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين والأقارب الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق في حياته القادمة.