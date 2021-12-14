استقبل آل الزبن التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في فقيدهم إبراهيم أنيس الزبن، الذي وافته المنية أمس الأول (الأحد)، وصلي عليه في مسجد اللامي ودفن في مقبرة الرويس.والفقيد زوج فاطمة محمود الزبن ووالد كل من: نبيل، نادر، هاني، نادرة، هناء، مها، هدى، وشقيق محمد، وعلي، وأحمد، ومحمود، وأنيسة، وبهيه (رحمهم الله)ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيد بحي الأندلس.