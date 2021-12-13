نقل محافظ أملج نايف المريخي اليوم تعازي ومواساة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز،إلى أسر وذوي الطلاب الذين تعرضوا لحادث مروري أمس شرق محافظة أملج أثناء ذهابهم إلى مدرستهم بقرية المقرح.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قام بها المريخي لمنازل أسر وذوي الطلاب يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير ومدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم الشريف، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعبرت أسر ذوي الطلاب المتوفين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على بادرته وتعازيه، مشيرين إلى أن مواساته خففت مصابهم.