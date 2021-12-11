نعى الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح الذي وافاه الأجل عن عمر يناهز 50 عاما.

ووفقا لوكالة أنباء الكويت، سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم (السبت).

ومن آخر ما دونه الفقيد عبر حسابه في «تويتر»، بيتان شعريان رحب فيهما بالأمير محمد بن سلمان لدى زيارته أمس (الجمعة) دولة الكويت ضمن جولته الخليجية، قال فيهما:

محمد بن سلمان يا نعم الوليف

تفخر كويت العزّ بالأخّ العزيز

ضيفنا ما هو بحيّ الله ضيف

ضيفنا حفيد الملك عبدالعزيز

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.