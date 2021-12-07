اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الذي نظمه مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة أخيرا بعنوان «التطوع الصحي الواقع والمستقبل» وذلك في مدينة الرياض.

وخلُص الملتقى الذي استهدف المؤثرين في المجال الصحي من الأفراد والمؤسسات، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين؛ إلى تحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها: إثراء المعرفة، وتعزيز النضج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالميـة والمحلية فـي التطوع الصحي، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

كما ناقش الملتقى من خلال جلساته، ثلاثة محاور رئيسة هي: واقع التطوع الصحي بالمملكة، والتحديات التي يواجهها وسُبل تخطيها، إضافة إلى مستقبله، فيما تم عرض أوراق عمل قدمها مختصون، حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرضوا نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، إضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية وإبراز جهودهم، من خلال ثلاث مسارات،وذلك للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي، والمتمثلة بالوصول إلى مليون متطوع.