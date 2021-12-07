أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قراراً بترقية مساعد ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، إلى المرتبة الـ(13).

وتعد هذه الترقية للدكتورة الرشود أحد القرارات النوعية التي تجسد الاهتمام بالمرأة السعودية ودعمها لكافة جوانب التمكين والإشراك في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في العهد السعودي الزاهر.

وعززت الرئاسة سرعة تطور الخدمات النسائية في الحرمين الشريفين من خلال حزم من القرارات والإجراءات التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية، في جهود الكوادر النسائية الميدانية والإدارية، وتعزيز دورهن الكبير في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، وتسهيل أدائهن للنسك والعبادات.

كما تسعى الوكالات النسائية إلى مواصلة تمكين الكفاءات النسائية بالرئاسة بمختلف مهماتهن ومناصبهن وتعزيز دورهن في تنظيم الخدمات بكافة المجالات الدعوية والتوجيهية والإرشادية وتقديم الخدمات الميدانية والإدارية، لضيوف الرحمن وفق الضوابط الشرعية وأعلى معايير الجودة الخدمية العالمية.