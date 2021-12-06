احتفل ناصر سالم الرشيدي، بزواج نجليه عبدالمجيد وعبدالإله، في إحدى قاعات الاحتفالات بالمدينة المنورة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.