الرشيدي يحتفل بزواج عبدالمجيد وعبدالإله الناس الاثنين 06 ديسمبر 2021 13:03 «عكاظ» (المدينة المنورة) okaz-online@ 20 مشاهدة العريسان مع بعض الأقارب. (عكاظ) عبدالمجيد وعبدالإله في الحفل. العريسان مع بعض الأقارب. (عكاظ) عبدالمجيد وعبدالإله في الحفل. -A +A «عكاظ» (المدينة المنورة) okaz-online@ احتفل ناصر سالم الرشيدي، بزواج نجليه عبدالمجيد وعبدالإله، في إحدى قاعات الاحتفالات بالمدينة المنورة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >