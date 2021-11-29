انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب والأديب سليمان بن محمد الكويليت أمس (الأحد).والفقيد تلقى تعليمه في قرية كاف، وعمل في المحكمة العامة بالقريات وانتقل مندوباً لتعليم البنات وبإمارة القريات وتقاعد مديراً للشؤون الأمنية بمحافظة القريات.كُرِّم الفقيد بصفته رائداً للعمل الاجتماعي على مستوى الخليج العربي بمملكة البحرين ومعه المؤرخ حمد الجاسر وعبدالله بن خميس.ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.