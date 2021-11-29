فقدت محافظة القريات والأوساط الثقافية بالمملكة، يوم أمس الأول، الكاتب والأديب المعروف سليمان بن محمد الكويليت، الذي، ولد 1/ 7 /1360 في قرية كاف، وتلقى تعليمه في كاف، وعمل في المحكمة العامة بالقريات، ثم مندوباً لتعليم البنات بالقريات، ثم بإمارة القريات وتقاعد مديراً للشؤون الأمنية بمحافظة القريات.

وقد تم تكريمه رائداً للعمل الاجتماعي على مستوى الخليج العربي بمملكة البحرين ضمن 3 رواد هم المؤرخ الكبير حمد الجاسر، وعبدالله بن خميس، وسليمان محمد الكويليت الذي أسس العديد من الجمعيات في المحافظة.

وكان الأديب سليمان الكويليت يكتب القصائد الشعرية والأدب، وله العديد من المقالات في الصحف، وهو من الشخصيات المعروفة والمشهورة في محافظة القريات شمال السعودية، إذ كان قد ألقى عام 1437 هجري قصيدتين رثاء في الملك فيصل ومواقفه البطولية مع العروبة والإسلام، ثم قصيدة كانت بمناسبة زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.