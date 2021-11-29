فجع الوسط الثقافي والإعلامي أمس (الأحد) بوفاة عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها والكاتب الصحفي الدكتور محمد خضر عريف إثر مرض ألم به، وصلي عليه فجر اليوم (الإثنين)، بجامع الثنيان ودفن بمقبرة أمنا حواء بجدة.

وعُرف الفقيد بحضوره البارز في الأوساط الثقافية الإعلامية، عبر مقالاته في عدة وسائل إعلامية، وتنوعت اهتماماته ما بين اللغة والكتابة المسرحية والدوريات العلمية، بالإضافة إلى عمله الأكاديمي كمتخصص في اللغة العربية.

ونعت جامعة الملك عبدالعزيز وجمعية الثقافة والفنون بجدة عريف، مقدمين العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجميع منسوبي كلية الآداب. وبكل حزن وأسى نعى مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مواقفه مع طلابه ومحبيه.

والفقيد والد استشاري أمراض النساء والولادة الدكتور أيمن، والمهندس إيهاب، وهبة (رحمها الله).

ويتقبل العزاء بمنزله بحي الزهرة بجدة.