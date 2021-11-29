قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء علي بن محمد الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة بترقيته لرتبة «لواء».وهنأ الأمير محمد بن ناصر نائب مدير شرطة المنطقة، متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد للقيام بواجباتهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.حضر التقليد مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي.