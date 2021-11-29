قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة.وهم اللواء مساعد مدير شرطة المنطقة للموارد البشرية الدكتور محمد العتيبي، ومدير شرطة الطائف اللواء عثمان اليوسف، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن اللواء ابجاد النفيعي، ومدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء جمعان الزهراني.من جهتهم عبّر الضباط المُرقون عن شكرهم لأمير المنطقة.