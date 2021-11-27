أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الجمعة) مبادرة قافلة التطوع في محافظة جدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، بهدف ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة في ذات المجال.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك أن مبادرة قافلة التطوع تضم مجموعة من المبادرات التطوعية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي 2021، بالتعاون مع كلٍّ من: أمانة محافظة جدة، وأكاديمية دلة البركة للعمل التطوعي، وعدد من الفرق التطوعية.

وأضافت: تتضمن القافلة مبادرة للمساهمة في تحفيز أفراد المجتمع التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بهدف الوصول إلى مليون متطوع بنهاية 2030، وذلك من خلال مسيرة على الواجهة البحرية لجدة للحافلات والدراجات بهوية بصرية موحدة، تحتوي على ملصقات تشجيعية لحثهم على التطوع.

وتابعت: كما تتضمن «قافلة التطوع» مبادرة بيئية ممثلة في التشجيع على استبدال البلاستيك بمواد صديقة للبيئة للتقليل من مخاطر التلوث، إضافة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بالمخاطر الصحية المترتبة على استخدام البلاستيك في الحياة اليومية، وذلك من خلال اللوحات التعريفية على امتداد الكورنيش.

وتشمل قافلة التطوع كذلك عددا من المبادرات الأخرى، مثل:المساهمة في حملة «لنجعلها خضراء» الهادفة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي،من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.

يذكر أن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021 ترتكز على ثلاثة محاور، الأول: بإطلاق وتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثاني: بإطلاق وتنفيذ عدد من الجهات المختلفة، وتحفيز وتمكين من «الموارد البشرية»، الثالث: تنفيذ ورش الأدلة الإرشادية.

في حين ستُختَتَم فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021، في الخامس من ديسمبر القادم، في حفلٍ برعاية وحضور وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، كما ستُعلَن في الحفل أسماء الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي.