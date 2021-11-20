بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر إلى خالد بن هزاع الشريف تقديرا على ما رفعه من تهنئة بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم. وقال الملك في برقيته «نشكركم على تهنئتكم بمناسبة الذكرى السابعة لتولينا مقاليد الحكم، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب»وكان خالد بن هزاع الشريف رفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالذكرى الميمونة، معددا الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي شهدتها السعودية في مختلف المجالات في ظل رؤية 2030.